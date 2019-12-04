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34 ülkeden katılımcılar, genç girişimciliği için Mersin'de buluştu

Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı, 34 ülkeden katılımcıyı Mersin'de buluşturdu.

04.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:0234 ülkeden katılımcılar, genç girişimciliği için Mersin'de buluştu
Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı, 34 ülkeden katılımcıyı 'de buluşturdu. Ulusal Ajansı ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi (Girişim Limanı) işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansında, genç istihdamı ve girişimcilik konuları masaya yatırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi işbirliğinde Mersin'de Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı düzenlendi. 2018 yılında farklı ülkelerden ulusal ajans yetkililerinin stratejik ortaklığı sürecinde yapılan "Gençler İşbaşında" (Youth@Work) ağı kapsamında gerçekleştirilen konferans, 34 ülkeden 100'e yakın katılımcıyı buluşturdu. Katılımcılar ve konuşmacılar, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, AB'ye komşu ülkelerden gelerek genç istihdamı ve girişimcilik gibi konularında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

"Gençlik ve girişimcilik bizim için en öncelikli konular arasında"

Bir otelde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bu konferansta bir araya gelmelerinin iki önemli sebebi olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin gençler ikincisinin de girişimcilik olduğunu söyledi. Mersin Üniversitesi olarak 40 binin üzerinde gence ve dinamik bir akademik kadroya sahip olduklarını vurgulayan Çamsarı, "Aynı zamanda girişimcilik konusunda sadece üniversitemizi değil, bölgemizi ve ülkemizi de destekleyen bir Genç Girişimci Merkezimiz de bünyemizde mevcut. İşte tam da bu yüzden bu konferansa ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük öneme sahip. Çünkü üniversite olarak bu konferansın iki ana konusu olan gençlik ve girişimcilik bizim için en öncelikli konular arasında" dedi.

"Türkiye'nin en büyük 5'inci Teknoparkını bünyemizde bulunduruyoruz"

Mersin'in öne çıkmasını sağlayan ekonomik, kültürel ve doğal değerlerine vurgu yapan Prof. Dr. Çamsarı, "Üniversite olarak bölgemizin tüm avantajlarının yanında Türkiye'nin en büyük 5'inci Teknoparkını bünyemizde bulunduruyoruz. Teknoloji ve yazılım alanında 80'den fazla firmamız teknoparkta çalışmalarını gerçekleştiriyor. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi ile de üniversite ve sanayi işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda bölgede genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebileceği, mentorluk desteği, hibe desteği, melek yatırımcı gibi destekler alabileceği bir Genç Girişimci Merkezimiz var" diye konuştu.

Çamsarı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla Girişim Limanı ve üniversitenin bu diyaloğu sayesinde birçok işbirliği ve projenin ortaya çıkacağını ifade etti.

Türkiye Ulusal Ajansı Koordinatörlüğü Uzmanı Dr. Handan Boyar da Mersin Üniversitesi ile ortak gerçekleştirdikleri bu çalışmanın en önemli amacının genç girişimciliğine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Youth@Work Koordinatörü Raluca Diroescu ise buluşmanın önemine vurgu yaptı.

Mersin Üniversitesi Genç Girişimcilik Merkezi Girişim Limanı Koordinatörü Selahattin Ciritçi, Türkiye Ulusal Ajansı ve Mersin Üniversitesi yönetiminin attığı adımlar ve işbirliğinin bölgenin girişimcilik açısından kalkınmasında çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Konferansta katılımcıların bölge dinamiklerini daha iyi anlaması adına gün boyunca paneller düzenlendi. Konferans çerçevesinde, 5 Aralık Perşembe günü Mersin Genç Girişimci Merkezine ziyaret düzenlenecek. Ayrıca ortaklık kurma çalışması için bilgi paylaşımı, fikir atölyesi gibi etkinliklerle yerel girişimcilerin uluslararası katılımcılarla bir araya gelmesiyle sorunlara küresel çözümler üretilmesi, bu konudaki iyi örneklerin gençlerle buluşturulması ve interaktif çalışmalar yapılması planlanıyor.

Gelecekteki ortaklıklarla ilgili işbirliği sağlamak hedefiyle düzenlenen "Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı" sonucunda hazırlanacak rapor, hem Avrupa ülkelerindeki hem de Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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