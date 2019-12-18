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34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek

Finlandiya'nın yeni lideri, dünyanın en genç Başbakanı 34 yaşındaki Sanna Marin, Suriye'deki DEAŞ'lı Finlandiyalıların çocuklarını en kısa zamanda getirmeye çalışacaklarını ifade etti. Marin'in bu icraati ise diğer partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

18.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:11

'nin kuzeyinde YPG'nin denetimindeki El Hol kampında bulunan DEAŞ'lıların Avrupa'dan giden aileleri ve çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi tartışmaları devam ederken 'nın yeni seçilen başbakanı Marin, Finlandiya vatandaşı DEAŞ'lı çocukları ülkelerine geri getirmeye çalışacaklarını söyledi.

"AMACIMIZ, ÇOCUKLARI KORUMAK"

Yeni kurulan koalisyonda bu konuyla ilgili anlaşmazlıkları gidermek için her davanın ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirten Marin, "Yetkililerin amacı, her koşulda çocukların çıkarlarını korumaktır" diyerek, bazı annelerin de iade edilmesine açık kapı bıraktı. Ancak Marin, "Kendi isteğiyle bölgeye giden yetişkinlere yardım etme konusunda herhangi bir zorunluluk yok" diye ekledi.

30 FİNLANDİYALI ÇOCUK VAR

Finlandiya basınına göre El Hol Kampı'nda 11 Finlandiyalı kadın ve 30 çocuk yaşıyor.

Marin liderliğinde kurulan koalisyonda yer alan Merkez Parti, DEAŞ'lıların eşlerinin geri getirilmesine karşı çıkarken çocukların getir getirilmesini destekliyor.

MERKEZ PARTİ ENDİŞELİ

Merkez Parti, DEAŞ'lıların ailelerini geri getirmenin ülkenin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyen aşırı sağcı Gerçek Finler partisinin oylarının yükselmesinden endişe ediyor. Finlandiya hükümetinin bugün bu konuda parlamentoya bilgi vermesi bekleniyor.

DÜNYANIN EN GENÇ BAŞBAKANI

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, iktidardaki koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçildi. Dünyanın en genç Başbakanı olan Marin göreve başladı.

FinlandiyaFinlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin dünyanın en genç Başbakanı oldu

34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek

Finlandiya, Suriye, Dünya, Güncel


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