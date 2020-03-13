Menü
Haberler ›› Dünya ››349 çocuğa taciz ve tecavüzle suçlanan emekli Fransız cerrah hakim karşısında - Haberler

349 çocuğa taciz ve tecavüzle suçlanan emekli Fransız cerrah hakim karşısında

Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili skandalı ortaya çıktı. Emekli bir cerrah son 30 yıldır 350 kadar çocuğa taciz veya tecavüz uygulamakla suçlanıyor.

13.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:31
349 çocuğa taciz ve tecavüzle suçlanan emekli Fransız cerrah hakim karşısında
Fransa 'da ülke tarihinin en büyük pedofili skandalına ilişkin dava 13 Mart Cuma günü başladı. Emekli cerrah Joel Le Scouarnec son 30 yılda 349 çocuğa taciz veya tecavüz etmekle suçlanıyor.

Le Scouarnec hakkında yüzlerce suçlama bulunuyor. 17 Mart'a kadar devam edecek olan duruşmalarda 69 yaşındaki Le Scouarnec ilk olarak 1989 ila 2017 yılları boyunca dört çocuğa sürekli taciz ve tecavüzde bulunmaktan yargılanıyor. Bu dört kişiden ikisi kendi öz yeğenleri. Diğer ikisi ise bir hastası ve ve komşusunun o dönem 6 yaşında olan kızı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Fransa, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Haberler
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haberler
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Haberler
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti