349 çocuğa taciz ve tecavüzle suçlanan emekli Fransız cerrah hakim karşısında
Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili skandalı ortaya çıktı. Emekli bir cerrah son 30 yıldır 350 kadar çocuğa taciz veya tecavüz uygulamakla suçlanıyor.
13.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:31
Fransa 'da ülke tarihinin en büyük pedofili skandalına ilişkin dava 13 Mart Cuma günü başladı. Emekli cerrah Joel Le Scouarnec son 30 yılda 349 çocuğa taciz veya tecavüz etmekle suçlanıyor.
Le Scouarnec hakkında yüzlerce suçlama bulunuyor. 17 Mart'a kadar devam edecek olan duruşmalarda 69 yaşındaki Le Scouarnec ilk olarak 1989 ila 2017 yılları boyunca dört çocuğa sürekli taciz ve tecavüzde bulunmaktan yargılanıyor. Bu dört kişiden ikisi kendi öz yeğenleri. Diğer ikisi ise bir hastası ve ve komşusunun o dönem 6 yaşında olan kızı.
Le Scouarnec hakkında yüzlerce suçlama bulunuyor. 17 Mart'a kadar devam edecek olan duruşmalarda 69 yaşındaki Le Scouarnec ilk olarak 1989 ila 2017 yılları boyunca dört çocuğa sürekli taciz ve tecavüzde bulunmaktan yargılanıyor. Bu dört kişiden ikisi kendi öz yeğenleri. Diğer ikisi ise bir hastası ve ve komşusunun o dönem 6 yaşında olan kızı.
Kaynak: Euronews.com
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