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35 bin 849 metrekarelik emniyetin yeni binasında kaba inşaat tamam

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

09.08.2019 13:02 35 bin 849 metrekarelik emniyetin yeni binasında kaba inşaat tamam
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemede 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip olan binanın kaba inşaat kısmını bitirdiklerini ifade eden firma yetkilileri, yeni hizmet binasını bir an önce teslim etmek için tam kapasiteyle çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, firma yetkililerine ve çalışan personele teşekkür ederek inşaat alanından ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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