Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepki gösterilmeyen her zulümün, zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacağını belirterek, "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail , bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor." dedi.Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Açılış Oturumu'nda yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanlığı sırasında çok büyük gayret gösterdiklerini, İslam aleminin beklentilerine cevap verecek bir sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.Kudüsü Şerif'in hukuki statüsüne yönelik saldırılar karşısında hemen hareket geçerek Aralık 2017 ve Mayıs 2018'de iki olağanüstü zirve düzenlediklerini dile getiren Erdoğan, Filistinlilerin uğradığı zulme ve Peygamberler şehri Kudüs'e yönelik emrivakilere karşı tepkiyi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte İstanbul'dan duyurduklarını anlattı.Erdoğan, bununla da yetinmeyerek konuyu BM Genel Kurulu Acil Özel Oturumlarına taşıdıklarını dile getirerek, zirvelerde alınan kararların ezici oy çoğunluklarıyla uluslararası toplumun vicdanında tasdik edildiğini kaydetti.Tepki gösterilmeyen her zulmün zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. 3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, çok büyük bir yanlışın içindedir. Batılı ülkelerin İsrail'i bu derece şımartmaları bilerek veya bilmeyerek gerilimi körüklemekten başka hiçbir işe yaramıyor. Türkiye olarak her türlü platformda Filistinli kardeşlerimizin haklarını ve Kudüs'ün mahremiyetini savunmaya devam etmekte kararlıyız."İslam düşmanlığı veba gibi yayılıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının bilhassa Batı toplumlarında adeta bir veba gibi yayıldığını söyledi.Hemen her gün Müslümanlara ait ibadethaneleri, iş yerlerini, sokakta yürüyen Müslüman kadınları hedef alan nefret suçlarına şahit olunduğunu belirten Erdoğan, "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor." dedi.Peygamberin şahsı manevi hissine yönelik hakaretlerin düşünce özgürlüğü parantezine alınıp kapatılmak istendiğini ifade eden Erdoğan, vatandaşları da hayatına mal olan ırkçı katliamların dönerci cinayetleri gibi lakayt ifadelerle önemsiz hale getirildiğini anlattı.Bu saldırılara karşı ortak bir tavır sergilenmezse Müslüman diasporayı çok daha karanlık bir gelecek beklediğinden korktuğunu belirten Erdoğan, İİT Dönem Başkanlığı sırasında bilhassa da 52 Müslümanın hayatını kaybettiği ChristChurch terör eylemin ardından bu konuda bazı adımlar attıklarını, konunun önemine binaen İİT Acil İcra Komitesi'ni toplantıya çağırdıklarını anlattı.Erdoğan, toplantı sonrasında kabul edilen nihai bildiride BM'ye, diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere 15 Mart'ın, İslamofobiyaya karşı 'Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi çağrısında bulunduklarını dile getirerek, İslam dünyasında ve uluslararası camiada bu problemin gündeme gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.BM Genel Kurulu'nu da toplantıya çağırdıklarını ve bu konudaki kararın kabulüne öncülük ettiklerini dile getiren Erdoğan, zirve dönem başkanlığını 2016'da devralırken bazı hususların üstünde özellikle durduklarını ve belirli konularda somut hedefler çizdiklerini anlattı.Erdoğan, teşkilatın 12'inci 10 yıllık eylem planının kabulüyle başlayan Zirve Dönem Başkanlığında pek çok önemli mekanizmanın temellerini attıklarını ifade ederek, bunlar arasında Gençlik Stratejisi, İstişari Kadın Konseyi, Arabuluculuk Temas Grubu, üye ülkelerin Ulusal Kızılay Dernekleri Ağı, Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi'nin de yer aldığını söyledi.Dönem Başkanlığı sırasında desteğini esirgemeyen, çağrılara kulak veren ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmayan tüm üye ülkelere şükranlarını sunan Erdoğan, 14. zirveyle Dönem Başkanlığını 2021 yılına kadar üstlenen Suudi Arabistan'a başarılar diledi, Genel Sekreter Yusuf Bin Ahmed El Useymim'e ve çalışma arkadaşlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti.(Bitti)