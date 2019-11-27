35. İSEDAK Toplantısı

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin toplam nüfusunun 2015 yılında 1,7 milyara ulaştığını, 2030 yılında bu sayının 2,2 milyar olmasının beklendiğini bildirdi.

Hajjar, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Toplantısı Bakanlar Oturumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl düzenlenen İSEDAK toplantısının "İslam Ülkelerindeki Sürdürülebilir Gıda Sistemlerini Güçlendirmek" sloganıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

İİT'ye üye 57 ülkenin 18'inde tarım sektörünün GSYH'nin yaklaşık yüzde 20'sini, 9 ülkede ise bunun 3'te birinden fazlasını teşkil ettiğini belirten Hajjar, İİT'nin dar gelirli ve gıda sıkıntısı çeken ülkelerinde halkın yaklaşık yüzde 50'sinin tarımla uğraştığını anlattı.

Hajjar, İİT'ye üye ülkelerin dünyadaki tarım alanının 3'te birine sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ülkeler dünyadaki hububatın, bahçe ürünlerinin ve balıkçılık dahil hayvancılık sektörünün yaklaşık yüzde 15'ini üretmektedir. Ayrıca, üye ülkelerimizin yüzde 85'i denizlere ve okyanuslara kıyısı olan ülkelerdir. Bu denizler ve okyanuslar gıda, yatırım ve iş kaynağıdır. Nitekim dünya üretim hacminin 2,5 trilyon doları onlardan gelmektedir. Üye ülkelerimizin çok önemli insan kaynağı vardır. Bu ülkelerde her yıl 10 milyon genç iş piyasasına girmektedir."

İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun İİT'ye üye ülkelerin gıda üretimi ve kalitesini artırmasını desteklediğini ifade eden Hajjar, İİT'ye üye ülkelerin toplam nüfusunun 2015 yılında 1,7 milyara ulaştığını, 2030 yılında bu sayının 2,2 milyar olmasının beklendiğini aktardı.

"İslam Kalkınma Bankası yeşil bono çıkaracak"

Bandar Hajjar, İslam Kalkınma Bankası'nın üstlendiği girişimlere değinirken, "Pirinç Değer Zinciri Programı ile Senegal, Gambiya, Sierra Leone, Nijer, Gine, Fildişi Sahili, Mali, Kamerun, Benin ve Burkina Faso'nun 2025 yılına kadar pirinç üretiminde kendi kendisine yetmesi amaçlanıyor. İslam Kalkınma Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin de ortak girişimiyle kurulan Uluslararası Biyosalin Tarım Merkezi (ICBA) tuzluluk miktarına yüksek uyum sağlayan bir dizi tohum teknolojisi üretmiştir. 500 milyon dolarlık değere sahip Dönüşüm Fonu ile bilimde, teknolojide ve inovasyon alanındaki öncüler desteklenmektedir." şeklinde konuştu.

Altyapı yatırımlarının, İslam Kalkınma Bankası'nın sunduğu 60 milyar doları aşan kredilerinin yüzde 70'ini oluşturduğunu anımsatan Hajjar, şunları kaydetti:

"Bankamız, üye ülkeleri bu alanda destekleyerek sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesi için akıllı tarıma, tarımsal piyasalar arasındaki bağlara, özel sektör yatırımlarına ve bilim, teknoloji ve inovasyona özellikle öncelik verecektir. Bankamız iklim politikasını benimsemektedir ve yeşil bono çıkaracağını açıklamıştır. Bankamız, üye ülkeler arasındaki taşıma koridorlarının iyileştirmesini amaçlamaktadır. Bankamız, üye ülkeler arasındaki tarım ve gıda sistemleri ticaretini desteklemektedir. Bankamız, merkezi Kazakistan'da olacak İslam Gıda Güvenliği Örgütü'nün oluşturulmasını desteklemektedir. Bankamız, dayanışma ve bölgesel bütünleşmeyi sağlayacak strateji başlatmıştır."

İslam Kalkınma Bankası Kamu-Özel Ortaklık Forumu

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Hajjar, tarımsal üretimin nicelik ve nitelik olarak artmasının elzem olduğunu vurgulayarak, 850 milyon insanın gıda eksikliğinden muzdarip olduğunu ve bu sayının 3'te birinin üye ülkelerde bulunduğunu bildirdi.

Hajjar, "Piyasanın performansının artması, hasattan sonra kayıpların ve atıkların azalması, tarımsal araştırmaların desteklenmesi ve yeni teknolojilerin kullanılması için kırsal ve tarımsal pazarlama altyapı yatırımlarına önem verilmelidir." dedi.

Türkiye'nin, Şubat 2020'de İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın desteği ve himayesiyle İslam Kalkınma Bankası Kamu-Özel Ortaklık Forumu'na ev sahipliği yapacağını bildiren Hajjar, "Bankamız, üye ülkelerin tamamının katılmasını temenni eder. Hem üye ülkelerin kendi aralarında bilgi ve tecrübe paylaşımının hem de Türkiye'nin bu alanda lider bir ülke olarak tecrübelerini paylaşmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA