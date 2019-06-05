35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir
'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Aslan Burnu kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce müdahale edilen botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Kongo
, 5 Suriye
ve 3 Güney Afrika
uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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