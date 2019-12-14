Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli
geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Sürdürülen teknik çalışmanın ardından aracın plakasını belirleyen ekipler, hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.S. emniyete götürüldü.