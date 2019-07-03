03.07.2019 09:03
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35. Söğütlü Festivali'ne doğru

35. Söğütlü Festivali

Söğütlü Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Söğütlü Festivali'nin 35'incisi, 18-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Söğütlü Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Söğütlü Festivali'nin 35'incisi, 18-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, konser, yağlı güreş ve çeşitli etkinlerin yapılacağı festival öncesi, tarım ve iş makinesi üretimi yapan fabrika temsilcileriyle bir araya geldi.
Özten, yaptığı açıklamada, 18 Temmuz'da çelenk koyma ve festival sahasına kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalin çeşitli konserlerle devam edeceğini, yağlı güreş etkinliğiyle sona ereceğini söyledi.
Festivalin geleneksel hale gelmesinde emeği geçen tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür eden Özten, "Ölenlere Allah rahmet eylesin, onların hakkını ödememiz mümkün değildir." dedi.
Kaynak: AA
Koray Oktay Özten, Söğütlü, Güncel

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