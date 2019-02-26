35 Ülkeden 39 Bin Ziyaretçi, Kar Kış Demedi Cnr Expo'ya Geldi

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, deniz severlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. 3 Mart Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak fuar, geçen yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 30 artırdı. 22 Şubat'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılan fuarın, ilk iki gününde 3 bin 160'ı yabancı olmak üzere 39 bin ziyaretçi ağırlandı. CNR Avrasya Boat Show'un 85 bin olan ziyaretçi hedefinin neredeyse yarısı fuarın iki gününde gerçekleşti.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Her yıl yoğun ilgi çeken fuarımız aracılığıyla dünya yat üretiminde 3'üncü sıraya yükselen ülkemizin bu alandaki ticaret hacimlerini yükseltmek için çalışıyoruz. CNR Avrasya Boat Show başladığı günden itibaren yat ve tekne satışları sonrasında geleneksel olarak firmalar tarafından çalınan siren sesleri CNR EXPO alanımızda, daha ilk günden yankılanmaya başladı. Bu da bize fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha da yükseleceğinin sinyalini veriyor" dedi.

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı 14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show) deniz tutkunlarının yoğun ilgisi ile CNR EXPO Yeşilköy'de devam ediyor. Hem ziyaretçisiyle hem de tekne satışlarıyla katılımcıların yüzünü güldüren fuar hakkında bilgi veren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Her yıl yoğun ilgi çeken fuarımız aracılığıyla dünya yat üretiminde 3'üncü sıraya yükselen ülkemizin bu alandaki ticaret hacimlerini daha da artırmak için çalışıyoruz. CNR Avrasya Boat Show başladığı günden itibaren yat ve tekne satışları sonrasında katılımcı firmalar tarafından geleneksel olarak çalınan siren sesleri CNR EXPO alanımızda daha ilk günden yankılanmaya başladı. Bu da bize fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha da yükseleceğinin sinyalini veriyor. Fuarı tamamlayacağımız 3 Mart Pazar gününe kadar siren seslerimizin aralıksız olarak çalacağını düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretçi hedefi aşılacak

Fuarı ilk iki gününde 3 bin 160'ı yabancı olmak üzere toplam 39 bin ziyaretçinin gezdiğini belirten Erem, şöyle konuştu: " Fuarın açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın ayağı CNR Avrasya Boat Show'a uğurlu geldi. Bu yıl fuarımızı, ilk iki günde kar kış demeden Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, İtalya, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Polonya'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden ziyaretçilerimiz doldurdu. Geçtiğimiz yıla göre fuarın ilk iki gününde ziyaretçi sayımızı yüzde 30 artırdık. 85 bin olan ziyaretçi hedefimizin neredeyse yarısını ilk iki günde yakaladık. Bu yıl fuarda ziyaretçi hedeflerimiz ciddi anlamda aşılacak diye düşünüyoruz." Ceyda Erem, ziyaretçilerin CNR Avrasya Boat Show'da denizcilik sektörüne ait 3.500 deniz aracı içerisinde aradıkları her ürüne ulaşma imkanı bulduklarını ifade ederek,fuarda yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve olta başta olmak üzere balıkçılığa dair birçok ürüne ulaşma imkanı bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler