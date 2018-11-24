35. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Yapıldı

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Dünya Gastroentoroloji Kongresinin gelecek yıl eylül ayında Türkiye
'de yapılacağını bildirdi.
Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen 35. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi (UGH), Antalya
'da gerçekleştirildi.
Dernek Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, gastroenteroloji alanında hekim açığı bulunduğunu savundu.
Derneğin 820 üyesi bulunduğunu aktaran Bor, şunları söyledi:
"Türkiye'deki gastroenteroloji uzmanlarının 78 milyon 750 bin kişilik ülke nüfusumuzun sorunlarını ve endoskopi ihtiyaçlarını karşılayamayacağı açıktır. Bu nedenle daha gerçekçi planlamalar yapılması gerekmektedir Bu planlamalar yapılırken ihtiyacı olan her hastanın bu işlemlere erişim hakkı ile yapılan işlem kalitesi arasında bir denge olması da şarttır."
Bor, Dünya Gastroentoroloji Kongresinin 2019 Eylül
ayında Türkiye'de yapılacağını da kaydetti.
Kolon kanseri tehlikesi
Kongre Başkanı ve Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Özer de kolon kanseri hakkında bilgi verdi.
Kolon kanserinin öldürücü bir hastalık olduğunu ve kadınlarda üçüncü, erkeklerde ikinci en sık ölüm nedeni olduğuna dikkati çekerek, "Kolon kanseri tanısı semptomlar ortaya çıktıktan sonra, kolonoskopi ya da dışkıda gizli kan testi ile tarama sırasında saptanmaktadır. Tarama sırasında saptanan hastalarda erken evrede tanı ile sağ kalım artırılmaktadır." dedi.
Eylül,Türkiye
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:39