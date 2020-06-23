35 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve karısı toprağa verildi

Giresun'un Çanakçı ilçesinde 35 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve karısı aynı mezarlıkta toprağa verildi.

35 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve karısı toprağa verildi
23.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:35
Giresun'un Çanakçı ilçesinde 35 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve karısı aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışan karı-kocanın kavgası adliyeye intikal etmesi sonucunda Ali Kodalak'a evden uzaklaştırma cezası verildi. Önceki gece geri dönen koca Ali Kodalak merdivenle balkona oradan da içeri girerek önce karısı Çakır Kodalak'ı bıçakla öldürdüğü ardından ise kendini asarak intihar etti. Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Çakır Kodalak ve Ali Kodalak'ın cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Çakır Kodalak ve Ali Kodalak ilçenin Karabörk köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İstanbul'daki Korona virüs salgınından köylerine gelmişler

Ali ve Çakır Kodalak çiftinin yaklaşık 35 yıllık evli oldukları ve üç çocukları bulunduğu öğrenildi. Kodalak çifttinin İstanbul'da yaşadıkları ve pandemi sürecinde virüs salgını nedeniyle Çanakçı'nın Karabörk köyüne geldikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabörk, Çanakçı, Giresun, 3. Sayfa, Haber

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