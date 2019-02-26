35 Yıllık Muhtara Belediyeden Ahde Vefa

Kaynak: İHA

Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesinin 35 yıllık muhtarı Bahri Aşık'ın adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı. Parkta Muhtar Aşık'ın adının verildiği tabela radyoya benzetilirken, yıllardır gazetecilik yapan Aşık'ın fotoğrafı tabela olarak parka konuldu.Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın girişimleri sonucunda Didim'de "Efsane" muhtar olarak bilinen Bahri Aşık değeri ölmeden bilindi. Eski radyo ve plakları tamir eden Bahri Aşık aynı zamanda doğup büyüdüğü eski adıyla Yoran şimdiki adıyla Hisar Mahallesi olan mahallenin de 35 yıldır muhtarlığını sürdürüyor. İlçede ilk TV yayınını yapan ve ardından kurduğu Didim TV ile ilçeye renk katan Muhtar Aşık, uzun yıllardır AA Didim muhabirliği görevini sürdürüyor.Parkın açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, Ak Parti ilçe başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim ilçe başkanı Fikret Alkaya, AK Parti belediye başkan adayı Mümin Kamacı, siyasiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış konuşmasını yapan Hisar mahalle muhtarı Bahri Aşık 1984 yılından bu yana mahalle muhtarı olduğunu belirterek, mahallesinde okullarının onarımı, TV vericileriyle Didim'e sunduğu hizmetleri, turizm anlamında yaptığı çekimleri ile hasta çocuklara yönelik yaptığı yardımları ve kampanyaları anlattı. Çocukları çok sevdiğini kaydeden Aşık her yıl 23 Nisan'da çocuklara uçurtma dağıttığını ifade ederken, mahallesindeki çocukları için park yapılması noktasında bir çok adım attığını söyledi.Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise kendisinin 1989 yılında Didim'e geldiğini ve o günden bu yana Muhtar Bahri Aşık'ı tanıdığını belirterek, aşık'ın Didim'e bir çok konuda hizmet ettiğini söyledi. "Muhtarım çok doğal insan ve Didim'e çok emeği geçti." Diyen Atabay "Bizde adet var genellikle değerlerimizi kaybedince adını bir yerlere veririz. Yaşayınca vermek gibi bir şey aklıma gelmez. Kendisinin adının muhakkak vermemiz gerektiğini istedi. Parkı da onunla özleşmiş fotolarını koyduk. Muhtarım bir çok konuda da örnek olmuştur. Ben kendisine yaptığı özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."dedi.Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Muhtar Aşık'ın duygulu bir konuşma yaptığını belirterek "Muhtarlık dışında bir çok aktiviteleri var. Didim için önemli şahsiyet; belediyemizin yaşarken kendisinin adını vermesi önemli. Muhtarımız örnek olacak vatandaşlarımızdan; kendisi de çok değerli. Yaptığı işler diğer kişilere örnek olmalı."dedi.Konuşmaların ardından "Bahri Aşık parkı" ilçe protokolü ve Muhtar aşık tarafından açıldı; açılışın ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Açılış kapsamında vatandaşlara belediye tarafından kavurma-pilav ve ayran ikram edildi. - AYDIN