350 Güvercin '2'nci İstanbul Güvercin Festivali'nde Görücüye Çıktı

02 Aralık 2018 Pazar 16:05



02 Aralık 2018 Pazar 16:05

– Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde '2'nci İstanbul Güvercin Festivali' gerçekleşti. Güvercinlerin Güzellik Kostüm Yarışmasında yaklaşık 350 adet kuş yarıştı. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Aramızda Irak'tan gelenler bile var. Siz değerli hayvanseverleri ilçemizde ağırladığım için mutluyum" dedi.Maltepe Belediyesi ve Marmara Güvercin Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2'nci İstanbul Güvercin Festivali, Maltepe Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye ve yurtdışından gelen güvercinlerin görücüye çıktığı etkinlikte, aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan güvercinlerin Güzellik Kostüm Yarışması yapıldı.Etkinliğe katılan ve şerefine güvercin uçurulan Belediye Başkanı Ali Kılıç, kafesleri gezerek güvercinler hakkında bilgi aldı ve bir doğanla fotoğraf çektirdi. Güvercinlerle yakından ilgilenen Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da çelenk gönderdiği festivalde Ali Kılıç, "Siz değerli hayvanseverleri ilçemizde ağırladığım için çok mutluyum. Biliyorsunuz ben de bir hayvanseverim. Aramızda Irak'tan gelenler de var. Hepiniz hoş geldiniz. Etkinlik hepimize hayırlı olsun" dedi.Kılıç'a Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ve Ömer Ekşioğlu ile birim müdürleri de eşlik etti. Festivalde Kılıç'a hediye de takdim edildi. Yarışma sonrası dişi ve erkek dallarında ayrı ayrı ilk 3'e girenlere ve katılımcılara toplamda 282 kupa dağıtıldı."TÜRKİYE'NİN EN PAHALI VE GÜZEL GÜVERCİNLERİNİN BİRİNCİLERİNİ SEÇECEĞİZ"Etkinlikle ilgili bilgiler veren ve yaklaşık 25 yıldır güvercin yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Murat Gürgür, Türkiye'nin her ilinden ve Almanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi yurtdışının farklı bölgelerinden gelen güvercinlerin 3 ay öncesinden yarışmaya hazırlanmaya başladığını ifade etti. Gürgür, "Bugün burada yapılan etkinlik gerçekten Türkiye'nin en iyi yetiştiricilerinin en iyi besledikleri güvercinlerinin Güzellik Kostüm Yarışmasıdır. Yaklaşık 350 adet kuş yarıştı. Kostüm Öntepe, Kostüm Çifttepe, Musul, Arkatepe, Süs Güvercini ve Kerkük olmak üzere 6 kategorimiz var. Hepsinin her dalında en az üçer tane hakemimiz var. Kuşların tüy yapılarına, paça takımlarına, renk tonajlarına, gözlerine, gagalarına kadar teker teker inceleyerek puanlama yaptılar. Onun neticesinde bugün, Türkiye'nin en pahalı ve güzel güvercinlerinin birincileri seçildi. Bugünkü amacımız tüm güvercin severleri ve yetiştiricilerini bir araya toplamak" ifadelerini kullandı."GÜVERCİNLER KENDİ DALLARINDA YARIŞIYOR"Yarışmanın hakemliği için Muğla'dan gelen Sefa Çolakoğlu yaklaşık 20 yıldır bu sektörde olduklarını dile getirdi. Çolakoğlu, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun yurtdışına da gidiyoruz. Orada da bu tarz organizasyonlar oluyor. Onlar da bize bizler de onlara desteklerimizi esirgemiyoruz. Her nerede ne yapmamız gerekiyorsa güvercinler için yapıyoruz" diye konuştu.Çolakoğlu, her güvercinin kendine has özelliklerinin olduğunu anlatarak, "Güvercinler kendi dallarında yarışıyorlar. Farklı ırkların ve kategorilerin kendilerine göre kıstasları var. Yanyana koyduğumuz zaman illa ki biri bir kademe öne geçiyor" dedi."BİRBİRİNE KIRARAK DAHA VASIFLI KUŞLAR ELDE EDİLİYOR"Miro cinsi güvercin örneğinden bilgiler veren Çolakoğlu, "Irak kökenli bir kuş. Artık Hatay üzerinden geçerek Türkiye'de vasıfları artırılarak, daha iyi kademelere getirildi. Çünkü ülkemizde çok merakçısı var. Her kuşu birbirine kırarak daha vasıflı kuşlar elde ediliyor. Kanadının daha kara, gözlerinin ve gagasının beyaz olması, göğsünün sarılığının altlara kadar inmesi, paçasının temizliği gibi birbirini tamamlayan özellikleri bulunuyor. Ayrıca süs güvercinleri var. Her ırkın kendine göre kıstasları var. Biz de bunlara göre planlamamızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul