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350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar

Aydın'da bölgedeki bağ, bahçe ve tarlalara zarar veren yaban domuzlarına karşı bu sabah sürek avına çıkan Atça Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 350 kilo ağırlığındaki yaban domuzu avladı.

23.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:47 350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar

'ın ilçesinde avlanan 350 kilo ağırlığındaki yaban domuzu, görenleri şaşırttı.

AYAK İZLERİNİ FARK ETTİ

Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği üyeleri, Atça Mahallesi Hancıoğlu mevkisinde, bölgedeki bağ, bahçe ve tarlalara zarar veren yaban domuzlarına karşı bu sabah sürek avına çıktı. Bölgede iz süren avcılardan Servet Tarkan ve Mehmet Sulek, bir yaban domuzuna ait ayak izlerini fark etti. İzleri takip eden ikili yaban domuzunun yerini tespit etti. Çıkardıkları gürültüyle 350 kilo ağırlığındaki yaban domuzunu yuvadan çıkaran avcılar tüfeklerini ateşledi.

"HER ZAMAN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Vurdukları domuzla hatıra fotoğrafı çektiren Sulek, yöre halkının artık rahat bir nefes alacağını belirterek, "Vurduğumuz domuz yöredeki çiftçilerin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne seriyor. domuzları üreticinin tarla ve bahçelerine zarar verip heba ediyor. Atçalı avcılar olarak, biz her zaman çiftçilerin yanındayız. Sürek avımız bundan sonra da devam edecek" dedi.

İşte avcılar tarafındanavlanan devasa domuz;


Sultanhisar, Aydın, Yaban, Atça, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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