Başrolünde Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o ve Bingbing Fan'in yer aldığı Simon Kinberg imzalı '355', uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan film
i. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.Yönetmen:
Simon KinbergSenaryo:
Theresa RebeckOyuncular:
Jessica Chastain, Penélope Cruz, Sebastian Stan, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Edgar Ramírez, Bingbing Fan, Hiten Patel, Jason Wong, Leo Staar, Toni Beard, Toby Sauerback, Evie Wray, Steve Saunders, Jag Patel, Nina Kumar, Waleed Elgadi, Israel Ruiz, Patrick Loh, Emilio Insolera, Zsuzsanna Biro, David Yu, Emily Ng, Wong Charlie, Yoon C. Joyce, Gino Picciano, Michael Haydon, Rina Yadav, Amra Mallassi, Adam Strawford, Indy Singh, Yun Lai, Madara Kanele, Rodrig AndrisanFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
355Yapımcı Firma:
Freckle FilmsYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
15.01.2021 355 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.