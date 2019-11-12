36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kazananları belli oldu

Bu yıl 36'ıncısı düzenlenen, "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nın kazananları gerçekleştirilen resepsiyon ile açıklandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan resepsiyonda konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Vakfı olarak böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı memnuniyetlerini belirtti.

Fetvacı, karikatür yarışmasının çok uzun seneler geriye gittiğini hatırlatarak, "Mimar Sinan Üniversitesiyle işbirliğimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilere daha faydalı olabilecek etkinlikler yapma arzusuyla uluslararası jüri toplantımızı haziran ayından kasım ayına çektik. Bu sayede öğrencilerin eğitim döneminde yurdun dört bir köşesinden gelen sanatçılarla çalışma yapabilmelerine olanak tanımak istedik." diye konuştu.

Grafist Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. T. Melih Görgün de Grafist'in uzun yıllara dayanan deneyimi ile 23 yılın ardından dünya grafik tasarım sahnesi içinde önemli bir yere geldiğini aktardı.

Görgün, geleceğin grafik tasarımcılarının sivil toplum desteğiyle ileriye taşınacağını vurgulayarak, "Sivil toplum olabilmenin en önemli göstergesi olan dernek vakıf ve inisiyatiflerin gönüllü işbirliği içinde üretilen, Aydın Doğan Ödülleri gibi platformlarda kendi yaratıcılıklarını da gösterme olanağı bulmaktadırlar. Bu sebeple Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Handan İnci Elçi'ye, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu yönetim kuruluna ve Aydın Doğan Vakfı temsilcilerine bölüm adına teşekkür ederim." dedi.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Onur Gökalp ise bu tür etkinliklerin içerisinde olabilmenin kendileri için manevi değerinin oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, Grafist'in 23 projesine katkılarından dolayı Aydın Doğan Vakfı'na teşekkürlerini ifade etti.

Bu yıl 33 ülkeden 118 sanatçının 165 karikatürü yarıştı

Selçuk Demirel'in başkanlığını yaptığı seçici kurulda, Anita Kunz, Ercan Akyol, Jaume Capdevila KAP, Latif Demirci, Peter Ruge, Piyale Madra, Tan Oral ve Yoshiaki Yokota yer aldı.

63 ülkeden 583 sanatçının 2.172 karikatürle katıldığı Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasının 36'ncısında ön elemeden geçen 33 ülkeden 118 sanatçının 165 karikatürü, Uluslararası Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Kazananları

Seçici kurul, bu seneki yarışmada Agim Sulaj'ı (Arnavutluk) birinciliğe layık görürken ikinci İran'dan Shahrokh Heidari, üçüncü ise Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov oldu.

Ayrıca Ahmet Öztürklevent, Alberto Morales Ajubel ve Hicabi Demirci'yi Başarı Ödülü'ne layık gördü.

"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" teması altında verilen Özel Ödülün sahibi ise Türkiye'den Ömer Çam oldu.

Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılar 8 bin dolar, ikincilik ödülü kazanan sanatçı 3 bin 500 dolar ve üçüncülük ödülü kazanan sanatçı bin 500 dolar ile ödüllendirilecek.

Başarı Ödülü kazanan üç sanatçının ise 500'er doların sahibi olacağı yarışmada dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykelleri Haziran ayında İstanbulda gerçekleşecek törenle takdim edilecek.

Kaynak: AA