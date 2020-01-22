36.Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor

Başvurular, 13 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

36. Genç Günler kapsamında lise, üniversite kulüpleri tiyatro toplulukları, konservatuvar ile dengi okullarının oyun başvuruları kabul edilmektedir.

Programa alınan projeler, 10 gün boyunca 1 temsil olmak üzere İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacaktır. Proje dosyalarınızın 13 Mart 2020 Cuma gününe kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Tiyatro alanındaki proje dosyalarında tiyatro topluluğunun adı ve kısa bilgisi, oyun künyesi,özeti, metni ve oyun afişinin bulunması gerekmektedir.