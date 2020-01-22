Haberler » Güncel » 36.Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor - Haber

36.Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nün, 9-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği 36. Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor.

22.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:0236.Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor

Başvurular, 13 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

36. Günler kapsamında lise, üniversite kulüpleri tiyatro toplulukları, konservatuvar ile dengi okullarının oyun başvuruları kabul edilmektedir.

Programa alınan projeler, 10 gün boyunca 1 temsil olmak üzere seyircisiyle ücretsiz buluşacaktır. Proje dosyalarınızın 13 Mart 2020 Cuma gününe kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Tiyatro alanındaki proje dosyalarında tiyatro topluluğunun adı ve kısa bilgisi, oyun künyesi,özeti, metni ve oyun afişinin bulunması gerekmektedir.


İstanbul, Genç, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:36  Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi mekanları gezdi
19:33  Kayserispor'da gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi
19:31  Spor konyaspor 3 eksikle çalıştı
19:30  Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandı
19:30  Beykoz Belediyesi, kadınlara özel 8 spor salonu açacak
22.01.2020 19:38:14