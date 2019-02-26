36 Gündür Aranan Emlakçı İçin Müge Anlı'da Ağızları Açık Bırakan İtiraf: Kadın Pazarlıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programındabir süredir 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın kaybolması işleniyor. 21 Ocak tarihinden beri kayıp olan Asım Bayram'ın öldüğünden şüphe ediliyor. Müge Anlı ve ekibi Antalya'da yaşanan olayı yerinde incelerken, yaşlı adamın birlikte yaşadığı Ferluge Hanım'dan şoke eden itiraflar geldi. Cinayeti işlediğinden şüphelenen Emlakçı Murat'ın aslında kadın pazarlayan bir adam olduğunu söyleyen Ferluge Hanım, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar bulunmaya ve haksızlıkların karşısında durulmaya devam ediliyor.

Son günlerin en önemli konusu olan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın kayıp olması basit bir kayıp vakası gibi görünse de zamanla karmaşık bir hal aldı ve net bir cinayete dönüştü.

Asım Bayram cinayetinde birden fazla katil şüphelisi varken, Müge Anlı herkesi dinleyerek ve tüm olayları inceleyerek bir sonuca varmaya çalışıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, Asım Bayram'ın cesedi polis ve jandarmadan da alınan destekle arama köpekleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Asım Bayram'ın cesedini arama araştırmaları ormanlık ve nehir bölgesinde sürerken, dün sudan bir adet silah ve takma diş bulundu.

Bu eşyaların Asım Yıldırım cinayeti ile bir alakası olup olmadığı araştırılırken, deliller incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tüm bu yaşananların yanı sıra stüdyoda da sular durulmuyor. Asım Yıldırım'ı arayan oğlu Mevlüt'e kardeşleri de katıldı.

Öte yandan Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ferluge Hanım stüdyoya konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde verdiği çelişkili ifadelerin ardından sessizliği bozan ve deyim yerindeyse ağzındaki baklayı çıkartan Ferluge Hanım çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

Asım Bayram'ın en son birlikte görüldüğü ve telefon kayıtlarında en son iletişime geçtiği Emlakçı Murat, Müge Anlı'nın programına dün telefonla bağlanarak kendini aklamaya çalışsa da durum pek öyle görünmüyor.

Müge Anlı'nın dikkati ve araştırması sonrası Emlakçı Murat'ın yalanları bir bir ortaya çıktı. Asım Bayram'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü Kepez bölgesine hiç gitmediğini söyleyen Murat'ın yalanı ise pes dedirten cinstendi.

Aracının kiralık olduğu bilgisine ulaşan Müge Anlı yaptığı soruşturmalar sonucunda aracın GPRS kayıtlarına ulaştı ve Emlakçı Murat'ın hayatımda hiç görmedim dediği bölgeye cinayet günü gittiğini ortaya çıkardı.

Öte yandan Asım Bayram'ın sevgilisi Ferluge Hanım, Emlakçı Murat olarak tanıtılan şahısın aslında kadın pazarlayan biri olduğunu ve Asım Bayram'ı defalarca kadınlarla görüştürdüğünü söyledi.

Ferluge Hanım'ın çelişkili ifadelerini değerlendiren bir emekli polis memuru ise, Ferluge Hanım'ı yalancılıkla suçladı.

Onu daha önce gördüğümde başı açıktı ve her konuda yalan söylüyor diyen emekli polis memurunun iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.