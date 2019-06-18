36 saat önce evlendiği eşinin dolandırıcı olduğu iddia edilen Zerrin Özer cephesinden ilk açıklama

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde evlenmişti. Düğün fotoğraflarının basına sızmasıyla birçok kadın, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI"

Basında yeni evlendiği eşi hakkında sayısız iddia ortaya atılan Zerrin Özer, sessizliğini bozdu. Özer'in menajeri açıklamasında şunları söyledi: "16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında dün gündeme getirilen konuya göre Özer'in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı'nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurt dışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı'nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söylemiş ve sonrasında birçok kadın programa telefonla bağlanarak Akıncı hakkında şaşırtan bilgiler anlatmıştı.