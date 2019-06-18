36 suçtan 7 ilde aranan firari Manisa'da yakalandı

Hakkında 36 ayrı suçtan 7 ilde yakalama kararı bulunan şüpheli, Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Sadullah I'nın (63) Turgutlu
ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlı hakkında, toplam 36 ayrı suçtan Manisa, Ankara
, Çanakkale
, Bursa
, Denizli
, İzmir
ve İstanbul
'daki sulh ceza hakimliklerince yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.