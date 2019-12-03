Haberler » Güncel » 36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü - Haber

36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk babası yakalandığı mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

03.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:0836 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü
'nın ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk babası yakalandığı mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Pamukova ilçesi Eğriçay Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Cengiz Akar yaklaşık 6 aydır Ankara'da bulunan bir Onkoloji Hastanesinde mide kanseri tedavisi görüyordu. Gördüğü tedaviye yanıt vermeyen Cengiz Akar dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Akar, Eğriçay Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Pamukova, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:23 Spor rıza çalımbay'ın açıklamaları - Haber
21:23 Kahramanmaraş çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
21:22 Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü - Haber
21:22 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Haber
21:20 Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Haberler
20:50 Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:33:32