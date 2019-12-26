Haberler » 3. Sayfa » 36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Haberler

36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular

Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, arama kurtarma ekiplerince 2 gündür aranıyor.

26.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:55 36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular
'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, arama kurtarma ekiplerince 2 gündür aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Tersane Bölgesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'dan dün sabah saatlerinden beri alınamıyor. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan kayıp müracaatı üzerine 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran için çalışma başlatıldı. Polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

1.75 boyunda, yaklaşık 80 kilo ağırlığında, siyah saçlı ve esmer tenli olan Koran'ın en son görüldüğünde üzerinde siyah mont ve kot pantolon olduğu bildirildi. Şahsın ayrıca ayağında ayakkabı olduğu da öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçmeler, Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:35   Libya: Trablus'ta çatışmalar yoğunlaşırsa, Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz - Haberler
14:29   CHP'den 'Kanal İstanbul' önergesi - Haberler
14:29   Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
14:28   Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
14:26   Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava - Haberler
14:24   Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi - Haberler
14:19   Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi - Haberler
14:13   Eşinin uyurken saçlarını kestiği adamın, intikam için yaptığı şaka gündem oldu - Haberler
13:54   AK Parti'den ayrılan Ali Babacan: Siyasete döndüm çünkü memlekete baktıkça içim kan ağlıyor - Haberler
13:53   67 yaşındaki Rusya lideri Putin buz hokeyi oynadı - Haberler
26.12.2019 14:40:22