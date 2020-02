360 dereceden Aşk Festivali'nin açılış galası gerçekleşti

Bu yıl on ikinci yaşını "Benim Ayakkabılarımda Yürü" (Walk in My Shoes) teması ile şubat ayı boyunca İstanbul'un dört bir yanında düzenlenecek sanat etkinlikleriyle kutlayan 360 Dereceden Aşk Festivali'nin açılışı Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.

İstanbul'un kültür, sanat ve yaşam festivali "360 dereceden Aşk", 100'ü aşkın kültür, sanat ve tasarım profesyonelini ve 200'den fazla eser envanterini bir araya getiriyor. Şubat ayı boyunca "Benim Ayakkabılarımda Yürü" teması ile İstanbul'un dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak festivalin galası, 6 Şubat'ta Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirildi. Geceye festivalin ana mekan sponsoru 42 Maslak 'ın Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ile güzel eşi Naz Elmas da katıldı.

Açılış galasında konuşma yapan Erol Özmandıracı, festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu ile ekibine teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: "42 Maslak olarak 'ötekini' anlamak üzerine aşkla ve sanatla yaratılan 360 Dereceden Aşk Festivali'nin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Gerçek hikayelerin, sebeplerinin ve sonuçlarının peşine düşen bir festival bu. Tıpkı bugün burada, bu büyülü atmosferde açılışını yaptığımız 'Foto Muhabirleri' sergisi gibi. Onlar da hep gerçeğin peşindeler! Hatta bazen hayatları pahasına… Bu dünyanın her zaman çiçeklerden ibaret olmadığını, karanlık taraflarının da olduğunu hepimiz biliyoruz. Savaşlar, depremler, açlık, göç… İşte bunlar insanların yüzleştikleri acılar ve hepsi gerçek. Bu sergide uluslararası 25 foto muhabirinin merceğinden siz de hayatın gerçeklerini göreceksiniz. Belki tüyleriniz ürperecek ama eminim ki içinizden 'Helal olsun!' diyeceksiniz. Ben bu fotoğrafları ilk kez gördüğümde işte bu duyguları yaşadım. Dünya sanatla ve aşkla güzelleşecek. O yüzden karanlığa sırtımızı dönmeyelim, iyiliği birlikte kucaklayalım."