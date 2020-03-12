37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.
12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Ceyhan'da son 23 günde 37 bin liralık 7 ayrı kablo hırsızlığı meydana geldi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları araştırmada K.G., İ.D. ve N.D. isimli 3 şahsı tespit etti.
3 şüpheli Emek Mahallesi'nde tel kesme makası ile yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA
Ceyhan'da son 23 günde 37 bin liralık 7 ayrı kablo hırsızlığı meydana geldi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları araştırmada K.G., İ.D. ve N.D. isimli 3 şahsı tespit etti.
3 şüpheli Emek Mahallesi'nde tel kesme makası ile yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Haberler
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Haberler
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz