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37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.

12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Ceyhan'da son 23 günde 37 bin liralık 7 ayrı kablo hırsızlığı meydana geldi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları araştırmada K.G., İ.D. ve N.D. isimli 3 şahsı tespit etti.

3 şüpheli Emek Mahallesi'nde tel kesme makası ile yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

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