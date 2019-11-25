Haberler » Güncel » 37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı - Haber

37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı

TÜRKİYE'nin 37 ilinde karıştığı 'dolandırıcılık' olaylarından aranan Abdurrahim L. (64), Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

25.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:12

TÜRKİYE'nin 37 ilinde karıştığı 'dolandırıcılık' olaylarından aranan Abdurrahim L. (64), Mobil Park Polisi (MOP) tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Abdurrahim L.'nin 210 dolandırıcılık olayından soruşturma dosyası ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Ekibi, yaklaşık 15 gün süren sokak çalışmaları sonunda 'dolandırıcılık' suçundan aranan Abdurrahim L.?yi dün sabah yakaladı. Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürülen Abdurrahim L., hakkında başta İstanbul olmak üzere, İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Erzincan'ın aralarında bulunduğu 37 ilde gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayları nedeniyle 210 suç dosyası bulunduğu bildirildi. Ayrıca kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan Abdurrahim L.?nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

HER KILIĞA GİRMİŞ

Abdurrahim L.'nin dolandırıcılık olaylarını, kendisini kamu, banka ya da sigorta şirketi çalışanı gibi göstererek yaptığı öğrenildi. Şüphelinin başkalarına ait banka ve kredi kartlarını kullandığı ayrıca bazı şirket ve kooperatif yöneticilerini de dolandırdığı kaydedildi.

37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:19 İstanbul'un ulaşım klasiği: 500T (2)
19:18 - İran'da devrime bağlılık gösterisi
19:18 Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
19:17 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
19:15 Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:17 Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:20:58