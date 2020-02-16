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37 ilde PKK/KCK operasyonu: 450 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

16.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:0037 ilde PKK/KCK operasyonu: 450 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahsın gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan aramalarda, çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
(İHA)

PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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