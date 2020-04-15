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37. Londra Maratonu erkekler birincisi Wanjiru'ya, doping şüphesiyle geçici men

2017 yılında 37'ncisi düzenlenen Londra Maratonu'nu erkeklerde birinci bitiren Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.

15.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:48
37. Londra Maratonu erkekler birincisi Wanjiru'ya, doping şüphesiyle geçici men
2017 yılında 37'ncisi düzenlenen Londra Maratonu'nu erkeklerde birinci bitiren Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki atletin testlerinin pozitif çıkmamasına rağmen biyolojik pasaportunda şüpheli bulgulara rastlandığı ve takip edilmeye devam edileceği belirtildi.
Wanjiru'nun men süresiyle ilgili bilgi verilmedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kenyalı atlet, "Biyolojik pasaport bulguları beni şaşırtıyor ve dehşete düşürüyor. Şu anda doping yapan bir günahkar olarak görüldüğümün farkındayım ama öyle değilim." ifadelerini kullandı.
2016 Amsterdam Maratonu'nda da birincilik yaşayan Wanjiru, geçen yıl Londra Maratonu'nu 11. sırada bitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Londra, Spor
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