37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Kitapseverlere Kapısını Açtı

37'nci Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı, Büyükçekmece
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlara kapılarını açtı. Okurların yazarlarla buluştuğu ve milyonlarca kitabın bulunduğu fuarda vatandaşlar, kitapların pahalı olduğunu belirtti.
37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarına kapılarını açtı. Okurların ve yazarların buluştuğu ve milyonlarca kitabın bulunduğu fuara açılış gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce yayınevi, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde stantlarının başında kitapseverlerle buluştu. Öte yandan kitap fiyatlarının özellikle öğrenciler bakımından pahalı olduğunu dile getiren bazı vatandaşlar kitap fiyatlarının düzenlenmesini istedi. Kitap satıcıları da fiyatlar için bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdi.
Öğrenciler ve kitap satıcıları kitap fiyatlarından şikayetçi
Öğrencilerin kitaplara sadece bakmakla yetindiğini ifade eden İbrahim Özen
, "Genelde aile olarak daha çok kitap alıyorlar. Öğrenciler zaten malum, çocukların parası yok. Onlar sadece bakıyor; annemle, babamla geleceğim diyor" dedi.
Fiyatların çok yüksek olmasından yakınan İhsan Gül, "Ortam güzel ama kitaplar çok pahalı. Öğrenci olarak en azından kötü. Onun dışında ortam güzel, beklediğim kadar kalabalık değil. Biz üniversiteye hazırlanıyoruz. O yüzden test kitapları alıyoruz. Birkaç tane okuma kitabı aldım ama onlar daha pahalı aslında. Lütfen bir şey yapın" ifadelerini kullandı.
Kitap fiyatlarının yüksek olması durumunda gençlerin daha az rağbet göstereceğini belirten Yusuf Taha Çiçek, "Fiyatları bu kadar artarsa gençler için tercih edilen bir yer olmamaya başlayabilir burası" şeklinde konuştu. Deniz Çiçek
, "Bugün Atatürk
'ü Anma Günü. Herkesin ilgi duyması çok hoşuma gitti. Daha yeni geldiğim için kitap almadım ama alacağım" diye konuştu. - İSTANBUL
Büyükçekmece,İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:29