37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverlere kapısını açtı

37'nci Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı, kitapseverlere kapısını açtıVatandaşlar kitap fiyatlarının yüksek olmasından rahatsız
İSTANBUL - 37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlara kapılarını açtı. Okurların yazarlarla buluştuğu ve milyonlarca çeşit kitabın bulunduğu fuarda vatandaşlar, kitap ücretlerinin pahalı olduğunu belirtti. 37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarına kapılarını açtı. Okurların ve yazarların buluştuğu ve milyonlarca kitabın bulunduğu fuara açılış gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Yüzlerce yayınevi Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde stantlarının başına geçerek kitapseverlerin alışverişini gerçekleştirdi. Öte yandan kitap fiyatlarının özellikle öğrenciler bakımından pahalı olduğunu dile getiren bazı vatandaşlar kitap fiyatlarının düzenlenmesini istedi. Öğrenciler ve kitap satıcıları bu durumdan şikayetçi olmakla birlikte, kitap fiyatları için bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdi. Bir kitap satıcısı ise öğrenciler için; "Onlar sadece bakıyor; annemle, babamla geleceğim diyor" diyerek öğrencilerin kitap alışverişi konusunda zorlandıklarını belirtti.Öğrenciler ve kitap satıcıları kitap fiyatlarından şikayetçiÖğrencilerin kitaplara sadece bakmakla yetindiğini ifade eden İbrahim Özen
, "Genelde aile olarak daha çok kitap alıyorlar. Öğrenciler zaten malum, çocukların parası yok. Onlar sadece bakıyor; annemle, babamla geleceğim diyor" dedi.Fiyatların çok yüksek olmasından dem vuran İhsan Gül, "Ortam güzel ama kitaplar çok pahalı. Öğrenci olarak en azından kötü. Onun dışında ortam güzel, beklediğim kadar kalabalık değil. Biz üniversiteye hazırlanıyoruz. O yüzden test kitapları alıyoruz. Birkaç tane okuma kitabı aldım ama onlar daha pahalı aslında. Lütfen bir şey yapın" ifadelerini kullandı.Kitap fiyatlarının yüksek olması durumunda gençlerin daha az rağbet göstereceğini belirten Yusuf Taha Çiçek, "Fiyatları bu kadar artarsa gençler için tercih edilen bir yer olmamaya başlayabilir burası" şeklinde konuştu."Herkesin ilgi duyması çok hoşuma gitti" Deniz Çiçek
, "Bugün Atatürk
'ü Anma Günü. Herkesin ilgi duyması çok hoşuma gitti. Daha yeni geldiğim için kitap almadım ama alacağım" diye konuştu.
Büyükçekmece,İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:44