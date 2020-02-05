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37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş sırasında pistten çıkmasının akabinde uçuşların durdurulmasının ardından İstanbul Havalimanı'na 37 uçak yönlendirildi.

05.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:2137 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş sırasında pistten çıkmasının akabinde uçuşların durdurulmasının ardından Havalimanı'na 37 uçak yönlendirildi.
Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasıyla birlikte uçuşların durdurulmasının ardından uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmeye başlamıştı. Bu kapsamda şuana kadar İstanbul Havalimanı'na 37 uçağın iniş yaptığı öğrenildi.
(İHA)

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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