37. Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Belgeleri Sahipleriyle Buluştu

Samandağ'da istihdamı arttırmak maksadıyla Samandağ Belediyesi ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan kursiyerlere belgelerini Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız takdim etti. Belgeleri takdim ettikten sonra Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız, belge almaya hak kazanan kursiyerler ile toplu fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız yaptığı açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ Belediyesi ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile ilçemizde istihdamı arttırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 37. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimimizi tamamlayan kursiyerlerimize belgelerini takdim ettik.Samandağ'da kalkınmaya yardımcı olmak ve istihdamı arttırmak maksadıyla bugüne kadar 1000 kişinin üzerinde girişimciye belge verdik. Türkiye'de ekonomik dar boğazda iken yatırım yapmak o kadar da kolay değil. Ama burası Samandağ ve ben inanıyorum ki iyi bir piyasa araştırması ile başarıyı yakalayabilirsiniz. Samandağ insanı çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecektir.Hepinize hayırlı uğurlu olsun." İfadelerine yer verdi.