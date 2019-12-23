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37 yıl sonra gelen mutluluk

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Telabyad'a bağlı Mişerfe köyünde yaşayan Hüseyin Esmaile, yıllardır istediği ancak bir türlü eline geçmeyen tekerlekli sandalyeye Türkiye sayesinde kavuştu.

23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:02 37 yıl sonra gelen mutluluk
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen 'a bağlı Mişerfe köyünde yaşayan Hüseyin Esmaile, yıllardır istediği ancak bir türlü eline geçmeyen tekerlekli sandalyeye sayesinde kavuştu.

Tekerlekli sandalye isteğini sahada bulunan Türk askeri birliklerine bildiren Hüseyin Esmaile'nin talebine, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla Türk Kızılayı cevap verdi. Çeşitli insani yardım malzemelerini dağıtmak üzere Telabyad'da bulunan Kızılay görevlileri, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim etmek üzere Mişerfe köyüne gitti.

Doğuştan iki bacağı sakat olan ve yürüyemeyen 37 yaşındaki Hüseyin Esmaile'yi sırtına alarak evden çıkaran Kızılay görevlisi, engelli adamı tekerlekli sandalyeye oturttu. Yıllardır hasretini çektiği ve büyük ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesine kavuşan Esmaile, "Türk askerine, Türk kardeşlerime ve Kızılay'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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