37 Yıllık Başkan Veda Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34

10 Nisan 1957 yılında kurulan Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda yapılan genel kurulda 1981 yılından buyana 37 yıldır kesintisiz olarak cemiyete başkanlık yapan Ertuğrul Aytaç görevine veda ederken, yerine 21 yıldır Yeni Asır Gazetesi Manisa Büro Şefi olarak görev yapan 50 yıllık gazeteci Ali Filizkan seçildi.Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 22. Olağan Genel Kurulu Manisa Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula Manisa Basın İlan Kurumu İl Müdürü Yusuf Kahraman, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, usta gazeteci Öcal Uluç, İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.Divan Başkanlığına Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, katip üyeliğine Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım ve Manşet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Kılınç'ın seçildiği genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Manisa Gazeteciler Cemiyetinin 37 yıllık başkanı Ertuğrul Aytaç genel kurulda yaptığı veda konuşmasında bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar diledi.Genel kurulda bir konuşma yapan Manisa Basın İlan Kurumu İl Müdürü Yusuf Kahraman ise yeni yönetime görevinde başarılar dileyerek, gazetecilerin sarı basın kartı alması için mücadele etmesini istedi.Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı seçilen Ali Filizkan ise, 2018 yılının basın camiası açısından çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, ekonomik nedenlerden dolayı gazetelerin küçülmeye gittiğini veya kapanmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda da birçok gazetecinin işsiz kaldığına dikkat çekti. Filizkan, cemiyetin daha iyi yerlere gelmesi için basın camiasından destek istedi.Onursal başkan seçildiGenel kurula verilen bir önergeyle Cemiyete 37 yıl boyunca başkanlık görevi yapan Ertuğrul Aytaç'ın 'Onursal başkan' olması talebi gazetecilerin oy birliğiyle kabul edildi. Ali Filizkan ve Öcal Uluç cemiyetin onursal başkanı Ertuğrul Aytaç'a Gazeteciler Cemiyetinin simgesinden yapılan bir plaket vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Ali Filizkan başkanlığındaki Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetiminde genel sekreter Mehmet Hakkı Özbayır, Başkan Yardımcısı Ümit Murat Yalçın, muhasip üye Zerrin Ağar, üyeler Ertan Korkmaz, Ali Bozkurt ve Gökhan Aytaç yer aldı. - MANİSA