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38 bin nüfuslu kampüste korona sessizliği

Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olan 38 bin nüfuslu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü de korona virüsü tedbirleri kapsamında bomboş kaldı.

12.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:11
38 bin nüfuslu kampüste korona sessizliği
Türkiye 'nin önemli üniversitelerinden biri olan 38 bin nüfuslu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü de korona virüsü tedbirleri kapsamında bomboş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Türkiye'de de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin de 13 Mart günü tatil edilmesinin ardından öğrenciler de evlerine gitmişti. Van Gölü sahillerinde 1982 yılında kurulan ve bugün 38 nüfusa ulaşan Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kampüsü de tatille birlikte bomboş kaldı. Birbirinden önemli fakülteleriyle Türkiye'deki önemli üniversiteler arasında yerini alan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, normal zamanlarda bahar döneminde hareketli günler yaşardı. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli öncülüğünde önemli projelere imza atan ve sahiliyle herkesi cezbeden üniversite kampüsü, korona virüsü salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve TV Bölümü öğrencisi ve rektörlükte personel olan Bülent Menteşe tarafından çekilen görüntülerde, üniversite kampüsünün en sessiz günlerini yaşadığını ortaya koydu. Özellikle bahar şenlikleriyle insan selinin yaşandığı kümpüsteki Van Gölü sahilleri ise şu an en sessiz günlerini yaşıyor.

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bülent Menteşe, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrenci yokken nasıl göründüğüyle ilgili bir çalışma yaptım. Hem personeli hem öğrencisi olduğum üniversitemi boşken belgelemek hayli dramatikti. Özledik sizi" mesajını verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Van, Güncel
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