Haberler » Güncel » 38 bin öğrenci mangala ile buluştu - Haber

38 bin öğrenci mangala ile buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen Mangala Şenliği, üç merkez ilçede toplam 38 bin öğrenciyi mangala ile buluşturdu.

13.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:2038 bin öğrenci mangala ile buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen Mangala Şenliği, üç merkez ilçede toplam 38 bin öğrenciyi mangala ile buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE çerçevesinde yapılan mangala şenliği ilgi gördü. Şenliğe Osmangazi ilçesindeki 51 ilkokuldan 18 bin, Yıldırım'daki 34 ilkokuldan 12 bin ve Nilüfer'deki 23 ilkokuldan 8 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin birbirleri ile tanışması, sosyal iletişimde bulunması maksadıyla düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, galibiyet için kıyasıya mücadele etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29 Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası - Haber
11:29 İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Haber
11:28 İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi - Haber
11:24 Valilikten zam açıklaması - Haber
11:23 Altınordu Belediyesinden yüz güldüren çalışma - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
13.12.2019 11:32:40