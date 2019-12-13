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38 bin öğrenci mangala ile buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen Mangala Şenliği, üç merkez ilçede toplam 38 bin öğrenciyi mangala ile buluşturdu.

13.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:2138 bin öğrenci mangala ile buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında yapılan mangala şenliği de öğrencilerden büyük ilgi gördü. Şenliğe Osmangazi ilçesindeki 51 ilkokuldan 18 bin, Yıldırım'daki 34 ilkokuldan 12 bin ve Nilüfer'deki 23 ilkokuldan 8 bin öğrenci katıldı.

Öğrencilerin birbirleri ile tanışması, sosyal iletişimde bulunma, problem çözme, taktik ve strateji geliştirme, boş zamanlarını olumlu değerlendirme gibi kazanımlarda bulunması amacıyla düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, galibiyet için kıyasıya mücadele etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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