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38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendi

38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendiİSTANBUL - Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.

09.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:21
38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.
Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı yanı kapılarını kapatacak. Hafta sonu olmasının da etkisi ile fuar alanına binlerce kişi akın etti. Yaşanan insan yoğunluğu, üst geçit ve yolları da olumsuz etkiledi. İnsan yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


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