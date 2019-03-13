38. İstanbul Film Festivali'ne Doğru

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 38. İstanbul Film Festivali kapsamında, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi sinemaseverlerle buluşacak.İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivallerin hayata geçmesinin kolay olmadığını ifade ederek, İstanbul Film Festivali'nin 38'incisini düzenlemekten dolayı memnun olduğunu söyledi.Türkiye'den ve uluslararası arenadan özenle seçilmiş yapımların festival kapsamında izleyiciyle buluşacağını belirten Taner, "Özellikle dijitalleşme hayat pratiklerimizi, kültür sanata yaklaşımımızı ve tüm davranışlarımızı değiştirdi ama özünde bazı özlem ve ihtiyaçlarımızın 2019 yılında da aynı olduğuna inanıyorum. İKSV olarak, sinema ustalarının ve yeni yeteneklerin yapımlarını büyük ekranda, hakkını vererek, heyecan içinde izlemenin mutluluğunu mümkün kılmak için seve seve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.Taner, festivale katkıda bulunan sponsor firmalara ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.Şerif Gören, Göksel Arsoy, Selda Alkor ve Jak Şalom "Onur Ödülü" alacakİstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi verdi. Buna göre, festival filmleri Beyoğlu Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi, Nişantaşı Cinemaximum City's, Gayrettepe Cinemaximum Zorlu, Kadıköy Rexx ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl yönetmen Şerif Gören, oyuncu Göksel Arsoy, Selda Alkor'a verilecek.Akademisyen Jak Şalom'a "Sinema Emek Ödülü" sunulacak. Ödüller, 4 Nisan'da yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinliklerin de yapılacağı festivalde 12 günde, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek.Köprüde BuluşmalarTürkiye'den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" ortak yapım platformu festival kapsamında, 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörün yeniliklerinin ve film yapımına dair konuların irdelendiği Sinema Konuşmaları'nın yanı sıra uluslararası market ve fon temsilcileriyle tanışma programları da yer alacak.Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 16 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni'nde açıklanacak.Uluslararası Altın Lale Ödülü için "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen 10 ülkeden 12 film yarışacakİKSV'nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali'nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü'ne, "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen 10 ülkeden 12 film katılıyor. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen 25 bin avroluk para ödülünün 10 bini Altın Lale'nin sahibi olan filmin yönetmenine, 10 bini filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firmaya, 5 bini ise Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine verilecek.Lynne Ramsay'in jüri başkanlığını üstleneceği Uluslararası Yarışma'ya, Ali Abbasi "Sınır", Tarık Aktaş "Nebula", Suhaib Gasmelbari "Ağaçlardan Bahsetmek", Mark Jenkin "Yem", Kent Jones "Diane", Bora Kim "Sinek Kuşu", Benjamin Naishtat "Kırmızı", Guillaume Nicloux "Dünyanın Sınırında", Peter Strickland "Lanetli Kumaş", Yaser Talebi "Canım", Ruken Tekeş "Aether", İvan Tverdovsky "Gözü Kara" adlı filmi ile katılıyor.Eurimages fonunun verdiği 5 bin avroluk para ödülüyle desteklenen "Sinemada İnsan Hakları Yarışması"nda Enrique Castro Rios "Aralık'ta", Xavier de Choudens "Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor", Raul de La Fuente, Damian Nenow "Hayattan Bir Gün Daha", James Longley "Melekler Işıktan Yaratılmıştır", Barbara Miller "Dişil Haz", Roberto Minervini "Dünya Yanarken Ne Yapacaksın?", Wagner Moura "Marighella", Sudabeh Mortezai "Joy", Markus Schleinzer "Angelo" ve Ali Vatansever "Saf" filmleri yer alıyor.Altın Lale Ulusal Yarışması'nda seçilen en iyi film 150 bin lira ile ödüllendirilecekAltın Lale Ulusal Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek. En İyi Film 150 bin, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ise 10 bin liralık para ödülünü kazanacak.Ulusal yarışmada Altın Lale için Tarık Aktaş "Nebula", Emin Alper "Kız Kardeşler", Barış Atay "Aden", Ömür Atay "Kardeşler", Osman Nail Doğan "Güvercin Hırsızları", Serhat Karaaslan "Görülmüştür", Hüseyin Karabey "İçerdekiler", Ali Vatansever "Saf", Emre Yeksan ise "Yuva" filmiyle yarışacak.Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yapımın yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndan birer filme "FIPRESCI Ödülü" sunacak.Türk sinemasının en önemli yapıtlarının yeniden sinemaya kazandırıldığı bölümde, yönetmen Şerif Gören'in 1987 yapımı "On Kadın" filmi, Zurich Sigorta iş birliğiyle Atlas Post Production tarafından restore edildi. Usta oyuncu Türkan Şoray'ın 9 farklı kadın karakteri canlandırdığı filmde, Erdal Özyağcılar, Songül Ülkü, Bilal İnci, Hale Akınlı, Asuman Arsan ve Oktay Sözbir de oyuncu kadrosunda yer alıyor. "On Kadın"ın yenilenmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan'da Nişantaşı City's'de gerçekleştirilecek.Festival kapsamında, yönetmen Stanley Kubrick'in 13 filminin toplu gösterimi de yapılacak.