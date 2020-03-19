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38 plakalı ambulans görüntüsünü paylaşan sayfa yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Türkiye'de ilk virüs vakası' başlığıyla sosyal medyadan 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafını kullanan sosyal paylaşım grubu yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

19.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:43
38 plakalı ambulans görüntüsünü paylaşan sayfa yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ' Türkiye 'de ilk virüs vakası' başlığıyla sosyal medyadan 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafını kullanan sosyal paylaşım grubu yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak yapılan açıklamada; "11.03.2020 tarihinde 'Türkiye'de ilk virüs vakası' başlığının sosyal medyada yayımlanması, 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafının kullanılması ve koronavirüs ile ilgili paylaşım yapılması neticesinde; paylaşımlarının yapıldığı sosyal paylaşım grubunun yöneticisi M.Ü. isimli şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube Müdürlüğünce 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, M.Ü. isimli şahsın ifadesi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Türkiye, 3. Sayfa

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