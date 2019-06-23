38 yaşında kalp krizine yenik düştü

Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 38 yaşındaki bedensel engelli vatandaş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki İbrahim Kaya
yaşadığı Bağlar Mahallesi Yıldıztepe
Caddesi'ndeki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kaya, ambulansla Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Kaya'nın ölümü sevenlerini üzdü. Kaya'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Serdivan
Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - SAKARYA