39. Aefca Sempozyumu

İtalyan futbol hakemi Michael Fabbri, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının, geçtiğimiz sezon İtalya'da hakemlerin hata oranını yüzde 0,89'a düşürdüğünü bildirdi.
Fabbri, Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) Antalya
'nın Belek
Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa
Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'nda, sinevizyondan örnek pozisyonlarla VAR konulu sunum gerçekleştirdi.
VAR uygulamasının "minimum müdahale maksimum fayda" temeli üzerine kurulu olduğunu aktaran Fabbri, sistemin uygulandığı tüm dünyada aynı protokolün geçerli olduğunu söyledi.
"Hata oranı düştü"
VAR sisteminin geçen sezon İtalya'da ilk kez uygunlandığını anlatan Michael Fabbri, şunları kaydetti:
"VAR odasında, lig ve kupadaki 396 maçta 2 bin 23 kontrol gerçekleştirildi. Maç başına ortalama 5 kere yapılan kontrolün yüzde 53'ü gol, yüzde 27'si penaltı ve yüzde 20'si de kırmızı kart pozisyonu için gerçekleştirildi. Toplamda ise 117 karar değişti. Eğer geçtiğimiz sezonu VAR olmaksızın geçirseydik yüzde 5,78'lik bir hata olacaktı. VAR sayesinde bu hata oranı yüzde 0,89'a düştü. VAR uygulamasına rağmen yine de 18 hata gerçekleşti. VAR sayesinde topun oyunda kalma süresi önceki sezona göre 43 saniye arttı. Minimum müdahale maksimum faydanın gerçekleştiğini görmekteyiz."
"VAR odası karar değiştirmiyor"
Fabbri, VAR odasının hakeme etkisiyle ilgili soruya, "Sahada asıl karar verici hakem. VAR odasının pozisyonu izlemesi için sadece tavsiyede bulunabilirim. VAR odası karar değiştirmiyor. Açık ve net bir hata pozisyonunda hakemden kontrol etmesini istiyor. Karar her zaman için hakeme bırakılıyor. VAR odası örneğin atakta ofsayt var mı yok mu, ona bakıyor. Karar verme hakeme ait. VAR hata yapar, hakem de kararını değiştirmezse yine sorumlu hakemdir." karşılığını verdi.
VAR odasında teknik heyet ve futbolculardan niye temsilci bulunmadığı sorusuna Fabbri, bununla ilgili FIFA'nın kuralları olduğunu belirtti. Fabrri, şahsi görüşüne göre futbolcu ve teknik adamın pozisyonlara objektif yaklaşamayacağını düşündüğünü dile getirerek, bunun değişmesinin de zor olduğunu kaydetti.
Konuşmasının ardından TÜFAD Başkanı İsmail Dilber
tarafından İtalyan hakeme plaket takdim edildi.
Futbol,İtalya
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:12