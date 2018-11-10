39. Aefca Sempozyumu

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop
, "Türkiye
formasını giymeseydim, Almanya
formasını da giymezdim. O bir tercih değil çünkü ben Türk'üm." diye konuştu.
Eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Ergün Penbe
Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) Antalya
'nın Belek
Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa
Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'nda düzenlenen oturuma katıldı.
Ergün Penbe. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kazanan kazanan takımın çok iyi bir ekip olduğunu belirterek, ilk 11'deki 8 oyuncunun uzun süre Galatasaray
'da birlikte oynayan oyuncular olduğunu belirtti.
Grup ve çeyrek final aşamalarından sonra aynı grupta mücadele ettikleri Brezilya
'ya yarı finalde şanssız bir şekilde elendiklerini anlatan Penbe, "Yarı finalde karşımıza Brezilya yerine Almanya çıksaydı, onları elerdik." diye konuştu.
Penbe, Güney Kore
ile oynadıkları üçüncülük maçının müthiş bir atmosferde geçtiğini, Korelilerin ellerinde Türk bayrakları olduğunu anlatarak, "Takım ruhunu sahaya yansıtan bir ekiptik, Şenol Güneş
hoca bizi turnuvaya çok iyi hazırlamıştı." diye konuştu.
Galatasaray'la kazandıkları UEFA Kupası maçı öncesinde kağıt üzerinde rakipleri Arsenal
'in daha iyi göründüğünü belirten Penbe, ancak kendilerinin maça daha inanmış olarak çıktığını söyledi.
Penbe, maça çıktıklarında tüm Türkiye'yi arkalarında hissettiklerini dile getirerek, "Kupayı alıp Türkiye'ye geldikten sonra ne kadar büyük bir iş yaptığımızı fark ettik" ifadesini kullandı.
Eski milli futbolcu Hamit Altıntop ise 2008 Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri başarının takım oyunu sayesinde geldiğini belirtti.
Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı iyi oynamalarının özgüvenlerini artırdığını anlatan Altıntop, Çek Cumhuriyeti
ile oynadıkları grup maçında 2-0 geriye düştükten sonra "Artık kaybedeceğimiz hiçbir şey yok" düşüncesiyle oynamaya başladıklarını belirtti.
"Yeteneğim vardı ama arkadaşların denize girerken ben çalışıyordum"
Oturumun soru cevap kısmından A Milli Futbol takımındaki düşüş ile ilgili soru üzerine eski milli futbolcu Ergün Penbe, yeteneğin futbolcuyu bir yere kadar getirebileceğini, ondan sonra ise çalışmanın daha yukarılara taşıdığını söyledi.
Penbe, 80 milyonluk Türkiye'de sporcu çıkartamama ve alt yapı sorunları yaşadıklarını savunarak, "Alt yapıdan maalesef sporcu çıkartamıyoruz. Oyuncu bir yere geldikten sonra maalesef tıkanıyor. Ondan sonrasını da göremiyor. Türkiye'nin başarı ve kariyer anlamında sayılı oyunculardan biriyim. Ama buraya nasıl geldim? Evet yeteneğim vardı ama arkadaşların denize girerken ben çalışıyordum." diye konuştu.
"Ben Türk'üm"
Hamit Altıntop ise Almanya'da doğum büyümesine karşın Türkiye A Milli Takımı'nı tercih etmesiyle ilgili soruya, "Ben Türk'üm, annem ve babam Türk. Evde konuşulan dil Türkçe. Hislerim, duygularım hepsi Türk. Annem ve babamın Almanya'ya gitme nedeni de para kazanmak. O dönemde Alman okullarına gittim, hocalarım ve antrenörlerim de Almandı. Almanya bana çok şey verdi ama benim seçimim Türkiyeydi. O nedenle Türkiye forması giydim. Türkiye formasını giymeseydim, Almanya formasını da giymezdim. O bir tercih değil çünkü ben Türk'üm." dedi.
Konuşmaların ardından Penbe ve Altıntop'a plaket takdim edildi.
Almanya,Türkiye
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:49