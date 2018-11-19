ABD Başkanı Donald Trump Kaliforniya yangını sonrası Finlandiya'yı örnek göstererek 'onlar ormanlarını tırmıklıyor' dedi. Bu açıklamanın ardından Finliler sosyal medyada Trump ile dalga geçti.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=g7h9XlEGya2S4LUbQMOaP2NfBbJ8MTU0MjcxMDQyMEAxNTQyNjI0MDIw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F19%2Famerika-yi-yeniden-harika-tirmikla-trumpin-yangin-aciklamasi-alay-konusu-oldu&v=sZbYEVg35PM&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'redir_token=g7h9XlEGya2S4LUbQMOaP2NfBbJ8MTU0MjcxMDQyMEAxNTQyNjI0MDIw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F19%2Famerika-yi-yeniden-harika-tirmikla-trumpin-yangin-aciklamasi-alay-konusu-oldu&v=sZbYEVg35PM&event=video_description' data-sessionlink='itct=CC4Q6TgYACITCPSOlaai4N4CFQ424Aodt30CCyj4HUjzyd_BlYK2y7EB' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/19/ame...</a>