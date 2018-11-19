19 Kasım 2018, 13:40
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#39;amerika'yı Yeniden Harika Tırmıkla': Trump'ın Yangın Açıklaması Alay Konusu Oldu

ABD Başkanı Donald Trump Kaliforniya yangını sonrası Finlandiya'yı örnek göstererek "onlar ormanlarını tırmıklıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Kaliforniya yangını sonrası Finlandiya'yı örnek göstererek "onlar ormanlarını tırmıklıyor" dedi. Bu açıklamanın ardından Finliler sosyal medyada Trump ile dalga geçti.…

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19 Kasım 2018 Pazartesi 13:40