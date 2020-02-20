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39 Burda AVM'de "Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi"

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini "Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi"de ağırlıyor.

20.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:0639 Burda AVM'de
Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini "Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi"de ağırlıyor.

Lüleburgaz'ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 39 Burda AVM, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Tan Sağtürk ile Sanat Dolu Söyleşi" etkinliğinde sanatseverleri buluşturuyor.

Yetenekli dansçılar yetiştiren Tan Sağtürk, fiziksel yeteneklerin gelişimi, özgüven kazanımı ve çocukların yeteneklerini keşfetmeye yönelik sanat ve keyif dolu etkinlikte 39 Burda AVM ziyaretçileri ile bir araya gelecek.

Aynı zamanda Queen Of The Dance ve Stars Of Montana dans gösterileri ile konuklar sanat dolu anlar yaşayacak. 39 Burda AVM, tüm bölge halkını ücretsiz gerçekleştirilecek keyifli bir sohbete ve dans gösterisine davet ediyor. - KIRKLARELİ

Tan Sağtürk, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

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