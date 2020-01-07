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39 Burda AVM'den can dostlara bin 700 kilogram mama

39 Burda AVM, Sevgi Hareketi Kampanyası ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

07.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:39 39 Burda AVM'den can dostlara bin 700 kilogram mama
39 Burda AVM, Sevgi Hareketi Kampanyası ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 39 Burda AVM, 18 'de Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilen 650 kilogram mamanın ardından, 1700 kilogram mamanın teslim edilmesi ile sokaktaki can dostların karnını doyuracak.

39 Burda AVM'nin Lüleburgaz Belediyesi ile el ele vererek sahipsiz ve muhtaç hayvanlara yiyecek desteği sağladığı 'Sevgi Hareketi' sosyal sorumluluk projesi, Lüleburgazlıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 39 Burda AVM, 18 Eylül'de Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilen 650 kilogram mamanın ardından, 1700 kilogram mamanın teslim edilmesi ile sokaktaki can dostların karnını doyuracak. 39 Burda'dan yapılan her 75 TL ve üzeri alışverişlerde sokaktaki dostlarını sevindiren Lüleburgazlıların desteği ile toplanan 650 kilo mama, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında toplanan bin 700 kilogram mama ise, yarın saat 11.30'da düzenlenecek etkinlikle Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na ulaştırılacak. 39 Burda AVM, ziyaretçileri ile yardım bekleyen hayvanların hayatlarına dokunuyor, Sevgi Hareketi kampanyası kapsamında gerçekleştirilen proje ile köpek mamaları toplanıyor, sokaktaki canların karnı doyuyor. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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