29.06.2019 09:43
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39 Burda, öğretmenleri ağırladı

39 Burda, öğretmenleri ağırladı

39 Burda AVM, yaz tatili öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim seminerleri kapsamında 400 öğretmeni Cinemapink salonlarında sinema keyfi ile buluşturdu.

39 Burda AVM, yaz tatili öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün eğitim seminerleri kapsamında 400 öğretmeni Cinemapink salonlarında sinema keyfi ile buluşturdu.

Lüleburgazlılara sunduğu eğlenceli ve ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim seminerleri kapsamında 400 öğretmeni ağırladı. Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında motivasyon etkinlikleri ile 39 Burda AVM'de sinema keyfini yaşayan öğretmenler, eğlenceli bir gün geçirdiler.

39 Burda AVM, geleceğin ışıklarını yetiştiren değerli öğretmenlere, yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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