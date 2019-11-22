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"39. İstanbul Film Festivali", 10-21 Nisan 2020'de yapılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "39. İstanbul Film Festivali", 10-21 Nisan 2020'de gerçekleşecek.

22.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:14
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "39. İstanbul Film Festivali", 10-21 Nisan 2020'de gerçekleşecek.
"Sinema haftası" olarak 1982'de başlayan festivalin başvuruları başladı. Başvuruların yalnızca internet üzerinden yapılacağı festivale ilişkin detaylı bilgi için "http://film.iksv.org" adresinden bilgi alınabilecek.
Uluslararası Yarışma ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması'nın da yer aldığı festivalin Türkiye sineması bölümündeki filmler, "Ulusal Yarışma", "Ulusal Belgesel Yarışması" ve "Ulusal Kısa Film Yarışması" başlıklarında izleyiciyle buluşacak.
Festivalde "Ulusal Yarışma Altın Lale Ödülü"nü alan yapım ayrıca 200 bin lira ile ödüllendirilecek.
Ulusal Yarışmada, festivalin kurucularından Onat Kutlar adına "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Müzik" dallarında ödül takdim edilecek.
Genç yaşta hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman adına "En İyi İlk Film Ödülü"nün de verildiği festivale 24 Ocak 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek.

Film Festivali, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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