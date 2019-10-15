39 yerleşim merkezi terörden temizlendi, 611 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi, 611 terörist etkisiz hale getirildi. 24 terörist ise PKK/YPG saflarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekatla ilgili gelişmeler, ulusal ve uluslararası açıklamalar, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılar ile yaşanan gelişmelere ilişkin yorum ve analiz kısımları yer aldı. Buna göre, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı. 24 terörist ise PKK/YPG saflarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Harekat kapsamında, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. Türk Kızılay'ı da terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'da Suriyelilere yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.

'BİN KİLOMETREKARELİK ALANI TERÖR İŞGALİNDEN KURTARDIK'

Bilgilendirme metninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Harekat, BM Genel Kurulunda paylaştığımız gibi güvenli bölge haritasına göre devam ediyor. Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık. Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi vardır: Birincisi YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir" sözlerine yer verildi. Öte yandan, muhalefet liderlerinin gün içinde harekata ilişkin yaptığı konuşmalarda bilgilendirme metninde yer aldı. Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Devletler bir araya gelirse terörü sonlandırırız, Türkiye gibi bir devletin maceracı politikaya ihtiyacı yoktur" ifadelerine yer verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise "Hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir. Aklımız, yüreğimiz bu harekatın pınarı olan askerimizle" sözleri yer aldı.

RUS SENATÖR, YAPTIRIMLARIN ANKARA'YA ZARAR VERMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Ayrıca, Rus Senatör Vladimir Cabarov, yaptırımların Ankara'ya hiçbir zarar vermeyeceğini ve sadece ABD'deki kamuoyunu sakinleştirmek amaçlı olduğunu ifade etti.

'TEL RIFAT HALA AFRİN'DEN KAÇAN PKK/YPG TERÖRİSTLERİNİN İŞGALİ ALTINDADIR'

Metnin sonunda, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara ilişkin yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Rusya kanadından yapılan açıklamalarda ABD güçlerinin Münbiç'ten çekildiği ve yerine Suriye rejim güçlerinin bölgenin kontrolünü devraldığı, Rus askeri polisinin ise rejim güçleri ile Barış Pınarı güçleri arasında devriye faaliyetleri yürüttüğü ifade edilmiştir. Bölge aktörlerinin terör örgütlerini kullanarak Türkiye'nin oluşturmayı hedeflediği etkinlik alanını dengeleme çabası içinde olduklarına şüpheler yoğunlaşmaktadır. Nitekim Zeytin Dalı Harekatı esnasında Tel Rıfat'ta benzer bir gelişme yaşanmıştır. Günümüzde Tel Rıfat hala Afrin'den kaçan PKK/YPG teröristlerinin işgali altındadır. PKK/YPG terör örgütü ile rejim güçleri arasında yapılan görüşmeler dikkate alındığında, halihazırda terör unsurlarının kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki diğer operasyon bölgelerinde de önümüzdeki süreçte benzer taktiklerin uygulamaya konulmasından endişe edilmektedir. Bu süreçte Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına önemli bir tehdit oluşturan terör unsurlarının yok edilmesi noktasında Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduğunu sahada güçlü bir biçimde göstermesi ve hissettirmesi gerekmektedir."