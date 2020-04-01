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3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler

Edirne'de, Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticisi 13 kadın, 3D yazıcılardan üretilen siper maskeler, sağlıkçıların yüz hatlarında tahribat yaptığı için, asetat, sünger ve lastik kullanarak yeni tip siper maske üretiyorlar.

01.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:38
3D yazıcı maskeleri yüze zarar verdiği için farklı bir yol denediler

Edirne 'de, Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticisi 13 kadın, 3D yazıcılardan üretilen siper maskeler, sağlıkçıların yüz hatlarında tahribat yaptığı için, asetat, sünger ve lastik kullanarak yeni tip siper maske üretiyorlar. 13 usta öğretici kadın her gün bin adet siper maske, 500 adet normal maske üreterek, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli personele ücretsiz olarak gönderiyor.


Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatı ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'nın koordinasyonunda, 13 usta öğretici kadın ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Yardımlaşma Merkezi 'SODAM'nde bin adet yeni siper maske ve 500 adet normal maske üreterek, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak gönderdiklerini söyledi.


"Herhangi bir maliyet ücreti talep etmiyoruz"


Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Dinç, "Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda; İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Önder Arpacı'nın desteği ile Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğreticilerimizle birlikte Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan siper maske ve normal maske dikimine başladık. 13 usta öğreticimizle bu işe başladık. Malzeme temini, işçiliği bize ait, herhangi bir maliyet ücreti talep etmiyoruz. Hazırladığımız maskeleri ücretsiz bir şekilde yerine teslim edeceğiz" dedi.


"Günde bin adet siper maske, 500 adet normal maske üretiyoruz"


Dinç, "3D yazıcılar ile yapılan maskelerin doktorlarımızın yüz hatlarında tahribata neden olduğunu biliyoruz, bu sebeple; asetat, sünger ve lastik kullanarak siper maske üretiyoruz. Günde bin adet siper maske 500 adet, normal maske üretiyoruz. Usta öğreticilerimiz bu konularda çok deneyimli, maskelerin yapımı da oldukça kolay. Kısa sürede de istenilen adette maskeye ulaşabiliyoruz. Piyasada, yok satan maskeleri hem kısa sürede hem de maliyeti çok düşük bir şekilde üretebiliyoruz. Ücretsiz olarak teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Usta öğreticilerimiz ile gelirlerimizi bağışlayacağız"


Dinç, son olarak ise 'Bizbizeyeteriz' kampanyasına gönülden destek verdiklerini belirterek, "Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da; usta öğreticilerimiz ile birlikte piyasaya yapıp sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz gelirlerimizi bağışlama kararı aldık" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Edirne, Güncel
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